Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Hünel kardeşlerin bir süredir hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel, hayatını kaybetti.

Aslı - Saruhan Hünel kardeşler ve anneleri Şükran Hünel

Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyuran Aslı Hünel; "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz" sözleriyle duyurdu.

Aslı Hünel, daha sonra annesinin cenazesine dair detayları paylaştı; "Canımız annemizin cenazesi; 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.