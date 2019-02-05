'Aslında Özgürsün'ün prömiyeri yapıldı

Duygu Asena'nın aynı adlı kitabından uyarlanan, Emel Çölgeçen ile Pelin Öztekin'in başrollerini paylaştığı ProjectAs Prodüksiyon imzalı 'Aslında Özgürsün' adlı tiyatro oyunu oyunu prömiyer yaptı.

Yönetmenliğini Ali Kemal Güven'in üstlendiği oyunun ilk gösterimine ilgi yoğundu. Oyunu, Rasim Öztekin - Esra Kazancıbaşı, Demet Akbağ, Oya Başar, Derya Alabora, Ayça Erturan, Betül Arım, Celil Nalçakan, Evrim Alasya, Ferhan Şensoy, Gülhan Tekin, Burcu Gönder, Gülsüm Alkan, Ömer Filikçi, Sarp Can Köroğlu, Seray Gözler, Sercan Badur ve Yasemin Şefik gibi sanat camiasının önde gelen isimleri de seyretti.

Demet Akbağ - Oya Başar

Rasim Öztekin - Esra Kazancıbaşı

Ayça Erturan