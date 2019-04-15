Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, geçtiğimiz Perşembe diplomatik dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ı casusuluk yapmakla suçladı. İngiliz basınına konuşan Devlet Başkanı Moreno, Ekvador'un eski hükümetinin diğer ülkelere müdahale etmesi için Assange'a elçilikte olanaklar sağladığını iddia etti.

2017'de iktidara gelen Moreno, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin elçilikte 7 yıllık ikametine son verme kararına ilişkin, 'Dengesizleştirmeye yönelik herhangi bir girişim, Ekvador için ürkütücü bir eylem olur. Biz egemen bir milletiz. Her bir ülkenin politikasına saygılıyız. Kapılarımızı açtığımız evimizin, casusluğun merkezi haline gelmesine izin veremeyiz' şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİ, KEDİ JAMES'İ CASUSLUKLA SUÇLADI

Bu arada Londra'daki Ekvador Büyükelçisi Jaime Marchn, İngiliz basınına verdiği demeçte Assange'nin kedisi James için, "Tüm odalara girebilirdi. Bizi gözetlemek için bir cihaz taşıyabileceğinden şüphelendik' diyerek kedi için casusluk iddiasında bulundu.

WIKILEAKS: BUDALACA

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, Assange'ın sığınma iznini kaldırarak tutuklanmasına neden olan Ekvador'un dikkati başka yöne çekmek istediğini belirterek, "Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve çetesi bu utanç verici ihracı geçiştirmeye çalışıyor" dedi.

Hrafnsson, iddiaları 'gerçeküstü bir şekilde budalaca' diye niteledi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak tutuklanmasından sonra Assange ile birlikte büyükelçilikle kalan fenomen kedi James'in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline gelmişti, Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" demişti.