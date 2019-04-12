WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak tutuklanmasından sonra Assange ile birlikte büyükelçilikle kalan fenomen kedi James'in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.

Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" dedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya de Assange'ın kedisi James'in kurtarılıp daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü haberini yaptı. Yazar James Ball ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Assange'nin kedisinin Ekvador Büyükelçiliği tarafından önceki yıllarda bir barınağa verildiği bildirildi, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde bir sahiplenme beklemeyin" ifadelerini kullandı.

ASSANGE'A KEDİ TALİMATI VERİLMİŞTİ

Ekvador, geçtiğimiz yıl İspanyolca yazılı bir bildiri göndererek Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin "yiyeceği ve hijyeni" gibi bakımıyla ilgilenmesini istemiş, kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtilmişti.

Assange'a çocukları tarafından hediye edilen kedi zaman zaman büyükelçiliğin önünde toplanan gazetecileri izlerken görüntüleniyordu.

Kedi adına açılmış "Elçilik kedisi" isimli bir de Twitter hesabı bulunuyordu.

ASSANGE TUTUKLANDI

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, kefaletle serbest bırakılma şartlarına uymaması ve 29 Haziran 2012'de teslim olmadığı gerekçesiyle Londra'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bölge Hakimi Michael Snow, Assange'i 29 Haziran 2012'de teslim olmamaktan suçlu buldu. Assange suçsuz olduğunu iddia etti.

Yargıç Snow, Assange'in davranışının kendi bencil ilgisinin ötesine geçemeyen bir narsistin davranışı olduğunu söyledi.

ABD KOMPLO KURMAKLA SUÇLADI

ABD Adalet Bakanlığı, Wikileaks'in kurucu ortağı Julian Assange'ı gizli bir ABD devlet bilgisayarına sızmak için komplo kurmakla suçlayarak hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığndan yapılan basın açıklamasında, suç duyurusunun ABD tarihindeki en büyük gizli belge sızması skandalında Assange'ın rolüyle alakalı olduğu ifade edildi.

Komplo iddiasında Assange'ın belge paylaşım organizasyonunu araştıran büyük jüriye tanıklık etmeyi reddettiği için geçtiğimiz ay hapse atılan eski ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning de yer aldı.

Basın açıklaması, ABD'nin 47 yaşındaki Assange'ın iade talebinde bulunması üzerine dün Ekvador büyükelçiliğinden polis tarafından zorla çıkarılıp gözaltına alınmasından sonra geldi.

Mart 2018'de Virginia'nın doğu bölgesinde dosya altına alınan iddianamede Assange ve Manning'in 2010'da devlet bilgisayarlarındaki şifreleri kırmak ve Wikileaks'te yayınlamak amacıyla bilgi toplamak için birlikte çalıştığı belirtiliyor.

İddia edilen komplonun, Assange'ın muhbirlik organizasyonunun, Demokratik Ulusal Komite yetkililerinin iç e-postalarını yayınlayarak tartışmaların ana motoru haline geldiği 2016 devlet başkanlığı seçimleriyle doğrudan bağlantısı yok.

ABD istihbarat yetkilileri, Ocak 2017'de Rusya'nın seçiminde Kremlin askeri istihbaratının DNC ağlarına erişim sağladığını ve hacklenen bilgileri Wikileaks'e verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokrat adayı Hillary Clinton'ı mağlup ettiği seçimin son aşamalarında Wikileaks'e defalarca övgüde bulunmuştu.

RUSYA: DEMOKRASİYE DARBE İNDİRİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı.

Assange'ın tutuklanmasını zorbalık olarak nitelendiren Zaharova, "Assange'a yapılanlar sadece bugünden ibaret değil. Genel olarak kendisine yapılan zulüm, insanlık dışı muamele ve tacizler tümüyle ifade özgürlüğüne ve kamuoyunu bilgilendirme gibi haklara aykırıdır. Bu gazeteciliğe yapılan bir darbedir. Bu şekilde demokrasiye darbe indirildi. Başka türlü bir değerlendirme yapamıyorum" dedi.