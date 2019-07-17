Korneada oluşan hasarların meydana getirdiği ve göze gelen ışınların tek bir noktada kesişmesini engelleyen ve bu nedenle bulanık görmeye neden olan astigmat nedir? Astigmat nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte astigmat hakkında bilmemiz gerekenler...

ASTİGMAT NEDİR?

Gözün net görebilmesi için gelen ışınların kırılması ve gözün arka tarafındaki ağ tabakada (retina) odaklanması gerekir. Kornea (gözün en öndeki şeffaf tabaka) ve lens (göz merceği) gelen ışınları kırar. Göz, ışınları retinada odaklayabilirse gözün kırma fonksiyonu normal olur. Işınlar retinada odaklanmaz ve bulanık bir görüntü oluşursa kırma kusuru oluşur.

Gözün kırma değeri, dikey ve yatay eksendeki kırma güçlerinin ortalamasıdır. Dikey ve yatak eksenin kırma gücü normalde birbirine eşit ya da yakın olmalıdır. Eğer bir eksen diğer eksenden daha fazla ya da daha az kırıyorsa, buna astigmat denir. Astigmatlar, nesneleri net ve düzgün göremezler. Kornea normalde yuvarlakken astigmatta oval, yumurta şeklindedir.

Astigmat, her yaştan insanda görülebilir. Ancak genelde doğuştan mevcut olur.

Düzenli (Regüler) Astigmat: En sık görülen astigmat türüdür. Kornea veya lensin yapısından kaynaklanır.

Düzensiz (İrregüler) Astigmat: Korneadaki bir yaralanmanın sonucunda veya kristal lensin yapısındaki bir bozulma nedeniyle meydana gelen astigmattır. Düzensiz astigmatta gözün iki odak noktası 90 derecelik bir eğimde değildir. Bu tip astigmatlarda gözlük tedavisi yetersiz gelmektedir. Bu nedenle net görüşün sağlanması adına lens kullanımı önerilmektedir. Düzensiz astigmat tedavisinde yumuşak özellikte sert kontakt lens kullanılmaktadır. Lens ve göz arasında göz yaşı tabakası oluşturarak kornea üzerindeki düzensizlikleri dengeler. Nadiren görülen bir astigmat türüdür.

ASTİGMAT NEDENLERİ

Genellikle özel bir nedeni olmamakla beraber kalıtsal ya da korneanın giderek inceldiği keratokonus hastalığından olabilir. Sonradan geçirilen bir kaza veya travma (ameliyat, yaralanma) sonrası da oluşabilir. Zamanla azalabilir veya artabilir.

ASTİGMAT BELİRTİLERİ

Bulanık veya bozuk görme,

Gözlerde rahatsızlık ve ağrı,

Baş ağrısı,

Gece görmede güçlük,

Şaşılık,

Işıklı yazılarda dağılma ve netleşememe,

Göz yorgunluğu,

Gözlerde yanma hissi,

Uzak ve yakın görmede bulanıklık,

Arpacık oluşumunun sık tekrarı,

Uzun süren kirpik dibi iltihabı,

Ciddi vakalarda çift görme.

ASTİGMAT TEDAVİSİ

Hafif olduğu durumlarda tedavi gerekmeyebilir. Ancak daha şiddetli ise gözlük, kontakt lens ve lazer ameliyatı önerilir.