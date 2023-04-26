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Aston Villa, Unai Emery’le tekrar yükselişe geçti

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi başlayamayan ve 13. sıradayken teknik direktör değişikliğine giden Aston Villa, Unai Emery yönetiminde ortaya koyduğu başarılı performanslar sonucu 54 puanla 5. basamağa kadar yükseldi

Aston Villa, Unai Emery’le tekrar yükselişe geçti
İHA

İngiltere Premier Lig'de sezona Teknik Direktör Aaron Danks ile başlayan Aston Villa, beklentilerin altında kalmıştı. Ligde 14. hafta itibariyle 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 13. sırada yer aldığı dönemde Danks'ın görevine son veren bordo-mavililerde takımın başına Emery getirildi. Premier Lig'de daha önce 2 sezon da Arsenal'i çalıştıran Unai Emery ile bir ivme yakalayan Aston Villa, tecrübeli teknik adamla çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aston Villa, bu sonuçlar neticesinde 33. hafta sonucu 54 puanla maç fazlasıyla Tottenham’ın 1 basamak üstünde 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Aston Villa, son 9 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Unai Emery’nin öğrencileri, söz konusu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 24 puan topladı. Bordo-mavililer, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Villa, yakaladığı seride deplasmanda Everton ve Chelsea’den, sahasında ise Crystal Palace, Bournemouth, Nottingham Forest, Newcastle United ile Fulham’dan 3 puan alırken, dış sahada oynadığı West Ham ve Brentford ile berabere kaldı.

OLLIE WATKİNS'DEN KARİYER SEZONU

İngiliz futbolcu Ollie Watkins, bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 14 gol, 6 asist üretti. Watkins, Aston Villa'yla 3. sezonunda sağladığı 20 gol katkısıyla diğer 2 sezonu geride bırakarak, en başarılı sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki golcü, Premier Lig’de 2020-2021 sezonunda 37 maçta 14 gol, 5 asist, 2021-2022 sezonunda ise çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol, 2 asiste imza atmıştı.

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