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AstraZeneca Covid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek

İlaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerine karşı da etkili olacak bir Covid-19 aşısını sonbahardan itibaren piyasaya sürebileceklerini açıkladı

AstraZeneca Covid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek
Yeni türlere karşı etkili olan aşı sonbaharda piyasada
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AA

AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirdikleri Covid-19 aşısının yeni türlere karşı etkili olabilecek şekilde uyarlanabilmesi için ilkbaharda klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti. ​​​​​​​

Soriot 6 ila 9 ay sürmesi planlanan klinik çalışmaların ardından Covid-19’un yeni türlerine karşı da etkili olacak bir aşıyı sonbaharda piyasaya sürebileceklerini kaydetti.

İngiliz hükümetinin Covid-19 aşılama programını çok hızlı yürüttüğünü vurgulayan Soriot, ülkede devam eden aşılama programının vaka ve ölü sayısı üzerindeki etkisinin marttan itibaren görüleceğini aktardı.

"AŞI ÜRETİMİ 200 MİLYONA ÇIKARILACAK"

Soriot, aylık 100 milyon doz olan Covid-19 aşısı üretimini 200 milyona çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının, ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlenmişti.

AstraZeneca, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisini paylaşmıştı.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eş değer koruma sağladığı ifade edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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