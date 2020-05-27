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Habertürk TV'de klasik haline gelen Teke Tek yılbaşı özel programı, 31 Aralık'ta yayınlanmasından tam 3 ay sonra gündeme oturmuştu. Programın astrolog konukları Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner bu yıl yaşanacaklara dair çok çarpıcı tahminlerde bulunurken salgın konusunda da sokağa çıkma kısıtlamaları, lokantaların kapanması detaylarına varana kadar uyarılarda bulunmuştu. O uyarılar, Türkiye'de Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs vakaları ile birlikte yeniden gündeme oturdu. Teke Tek'in dün akşamki yayınında da bu üç isimle birlikte astrolog Şebnem Ekşib, pandeminin etkilerini konuştu.

Şebnem Ekşib:

"HER DÖNGÜDE SALGIN"

Vedik Astrolog Şebnem Ekşib, gökyüzü hareketlerine dikkat çekerek "Milattan Önce 1894'te Babil'in kurulduğu zaman şu anki gökyüzü göstergesinin neredeyse aynısı oluşmuş. Yer değiştirmeler, yani belli dönemlerde gökyüzü hareketlerinin benzer etkiler vermesi, ortak noktalar var. Babil kurulduğunda şu anki göstergelerin çok yakını var. Ne olmuştu? Dünya değişmiş, diller yayılmış, sınırlar belirmiş, ülkeler ayrılmış. Şimdi biraz yalnızlaşıyoruz. Pluto satürn kavuşumlarının olduğu her döngüde salgınlar çıkmış. İspanyol gribi döneminde de 80-83'te HIV, aynı döngü var" diye konuştu.

"TUTULMALARA DİKKAT"

Bu defa sistemin değişeceği, ekonomi, sağlık ve tarım gibi konularda dünyanın bakış açısının değişeceğini kaydeden Ekşib, başlangıç için sonbaharı işaret etti: "Büyük olaylardan önce tutulmaları görürüz. 30 Kasım'da ve 14 Aralık'ta iki tutulma var. 21 Aralık'ta ve Ocak'ta bu dönüşümü daha iyi göreceğiz."

"AĞUSTOS'TA RAHATLARIZ"

Salgının seyriyle ilgili öngörülerini de anlatan Ekşib, "Yakın planda ileri geri hareketler olacağını düşünüyorum. 21 Haziran'da tutulma var, onunla birlikte artışlar olabilir. Yeni kurallar konabilir ama bu süreç Temmuz ve Ağustos'la birlikte rahatlayacak" dedi.

"KAPİTALİZM BİTİYOR"

Ekonomik ve sosyolojik etkilerinin sonbaharla birlikte başlayacağını kaydeden Ekşib, tüketim alışkanlıklarının değişeceğini belirterek "Kapitalizm bitiyor. 2025'e geldiğimizde yeni bir dünya sistemi olacak. Burada en fazla etkilenen de ABD olacak" diye konuştu.

Hande Kazanova:

"20 YILLIK DÖNGÜ"

2020'nin çok ekstrem bir yıl olduğuna dikkat çeken Hande Kazanova, şunları söyledi: "Aynı yıl içinde bu kadar fazla gezegen döngülerinin kavuşum halinde olması süper ayların yaşanması ve tam tamına altı tutulmanın denk gelmesi, Venüs, Mars gerilemelerinin denk gelmesi, 2020 yılını bir final yılı olarak gösteriyor. Jüpiter ve Satürn 21 Aralık geldiğinde yeni ekonomik, sosyal ve politik döngünün başladığını gösteriyor. Bu 20 yıllık dönemler astrolojide insan hayatında çok önemli olmuş. 20 yıl önce mayıs ayında boğa burcunda 2000'li yıllarda Jüpiter-Satürn kavuşumu vardı. Boğa yeme içmeyi, parayı, keyif yapmayı, finans sektörünü temsil ediyordu ve dünya bu alanlarda çok hızlı ilerledi. Paranın peşinden koştuk. Şimdi son 6 ayındayız bu döngünün. Yepyeni bir döngü başlayacak. Jüpiter ve Satürn kova burcunda. Astrolojide kova burcu, hümanizm, demokrasi, bilimsel ve teknolojik adımlara karşılık geliyor. Bunlarla alakalı 20 yıllık döngü başlıyor."

Öner Döşer:

"SALGINA AÇIK DÖNEM"

2009'dan bu yana güneşteki değişimlere dikkat çeken Öner Döşer de 100 yılın en büyük güneş lekesi döngüsüne girildiğini söyledi. Bu dönemlerde güneş uyarısı alınmadığı için insan sağlığının olumsuz etkilendiğini ve hastalıkların bedende kolayca hakimiyet kazandığını kaydeden Döşer, pandemilerin de yine bu dönemde görüldüğünü söyledi. Kovid 19'un kısa sürede tamamlanmayacağını, 1.5-2 yıl içinde çeşitli dalgalanmalarla devam edeceğini öngördüğünü kaydeden Döşer, "Başka salgın hastalıklara da açık bir dönem" dedi.

Döşer, salgının etkilerinin olacağını belirterek "2022'den itibaren eski ekonomik modelle vedalaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dinçer Güner:

"2029'DA GÖRÜLEBİLİR"

Astrolog Dinçer Güner ise virüsün bitişi ile ilgili kara bir tablo çizmeyeceğini belirterek, "Koronavirüs ailesinin ortaya çıktığı zamanlara baktım. Hepsi 3 derece oğlak burcunda; MERS'te, SARS'ta ve Kovid 19'da" dedi. 9 yıl sonra da aynı derecenin görüleceğini kaydeden Güner, koronavirüs ailesine ait yeni bir salgının 2029 yılında görülebileceğini söyledi.

Güner, şöyle devam etti: "21 Haziran'da yengeç burcunun sıfırıncı derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma kova için önemli tutulma. Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmanın tam karşısında gerçekleşecek. 21 Haziran civarı tutulmanın etkileri artı eksi 15 gündür. Ben bu korona ile alakalı sene sonuna kadar etkisi olacağını düşünmüyorum. Temmuz sonu itibarıyla koronanın etkisinin düşeceğini, insanların normalleşmeye başlayacağını düşünüyorum"

"KOVA ÇAĞINA GİRİYORUZ"

Virüsün sağlık dışında da etkileri olacağını kaydeden Güner, "Dünya büyük bir değişime gidiyor. İşte virüs bunun aslında bahanesi oldu. Kova çağına giriyoruz. En önemli konu çip olacak. Tarihte kova çağları ilk defa olmuyor. Kova hümanizm ile ve biraz da eşitlik ve insan hakları ile alakalı, cinsiyet eşitliği de var bunun içinde. Belki bunun adı bir sosyalizm olmayacaktır ama sosyalizme benzeyen bir dünya düzenine geçişle ilgili bir adım atılacak" diye konuştu.

"VİRÜS DİJİTALLEŞECEK"

Kaynakların kullanımı ile ilgili yeni kararların alınacağını kaydeden Güner, "Kova çağına giriş ile birlikte artık virüsleri biz elimizdeki telefonlarla almaya başlayacağız. Çünkü kova teknoloji demek. Bu virüsleri biz teknoloji sayesinde almaya başlayacağız. Daha dijital virüsler göreceğiz" dedi.