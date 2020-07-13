Asuman Dabak'tan sürpriz proje

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Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle "Ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırlayan oyuncu Asuman Dabak, bu listenin ilk sıralarında yer alan maddesini "Hayat Bi' Gün" şarkısını seslendirerek tamamladı.



"Hayat Bi' Gün şarkısı", anı yaşa mottosundan ziyade yaşamın hakkını vermeyi ve kendini sevmeyi vurguluyor. Başkalarını mutlu etmek yerine insanın önce kendini mutlu etmesi mesajıyla yola çıkılan şarkıcı, adeta hayatımızın değerini hatırlatma marşı niteliği taşıyor.

Söz yazarı ve besteci Murat Güneş'in Asuman Dabak'ı düşünerek ve özel olarak kaleme alarak söz ve bestesine imzasını attığı şarkı, Asuman Dabak'ın röportajlarından ilham alınarak yazıldı. Şarkının düzenlemesi Cem Öğet tarafından yapılırken, klip yönetmenliğini Adil Akbay, görüntü yönetmenliğini ise Cem Çançin üstleniyor.



Asuman Dabak'ın "Hayat Bi' Gün" şarkısı ve klibi, 14 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.