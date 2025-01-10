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        Haberler Objektife Takılanlar Asuman Dabak: Yakın zamanda dolandırılmadım - Magazin haberleri

        Asuman Dabak: Yakın zamanda dolandırılmadım

        Asuman Dabak, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'dolandırılma' iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu; "Yakın zamanda dolandırılmadım. Çok eskiden oldu bir kere 10 sene olmuştur o da" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:18
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        "Yakın zamanda dolandırılmadım"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Asuman Dabak, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Her şey yolunda. Ben çalışmaya devam ediyorum. Yılbaşında minik bir ara verdim. Çeşme'deydik orada güzel bir yılbaşı geçirdik. Sağlığımız ve keyfimiz yerinde. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.

        Öte yandan Asuman Dabak, geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Dabak, olayın 10 sene öncesine dayandığını ifade ederek; "Yakın zamanda dolandırılmadım. Yalan haber. Çok eskiden oldu bir kere 10 sene olmuştur o da" şeklinde konuştu.

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        #asuman dabak
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