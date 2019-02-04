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Suzan Kardeş’in de sahne aldığı gecede yakın dostlarıyla dans edip eğlenen Dabak, enerjisiyle görenlere bir kez daha 'maşallah' dedirtti. Doğum günü pastasını alkışlar eşliğinde üfleyen Dabak, yeni yaşının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Asuman Dabak’ın yakın arkadaşları Ayşegül Aldinç, Ziynet Sali ve Birce Akalay ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları video paylaşım ile ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.