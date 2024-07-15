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        Haberler Bilgi Aşure gününde neler yapılmalı, kimlere dağıtılmalı? Aşure tarifi: Nasıl yapılır, içine neler konulması gerekir?

        Aşure gününde neler yapılmalı, kimlere dağıtılmalı? Aşure nasıl yapılır, içine neler konulması gerekir?

        Yarın, Muharrem Ayı'nın en önemli günlerinden biri olan aşure günü başlıyor. Aşure gününde yapılması gereken bir dizi uygulamalar bulunuyor. Bunların başında aşurenin doğru bir şekilde yapılması ve eşe dosta dağıtılması geliyor. İşte, aşure gününe dair yapılması gerekenler ve doğru aşure yapımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:29
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        Aşure günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olup, dayanışma ve paylaşmanın sembolüdür. Bu özel günde aşure pişirilip komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak gelenek haline gelmiştir. Aşure, bereketli ve lezzetli bir tatlı olarak bilinir ve içerisine nohut, fasulye, buğday gibi çeşitli baklagiller ile kuruyemişler, meyveler ve baharatlar konulur. Peki, aşure nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...

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        AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

        Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.

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        AŞURE KİMLERE DAĞITILIR?

        Hem Türk hem de Bosnalı mutasavvıflar aşurenin sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme sağladığına inanarak özel dualarla hazırlarlar. Aşure, fakirlere, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılır.

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        DOĞRU AŞURE NASIL YAPILIR?

        MALZEMELER

        500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)
        Yarım çay bardağı pirinç
        1 su bardağı nohut
        1 su bardağı kuru fasulye
        200 g kuru kayısı
        200 g kuru üzüm
        1 su bardağı fındık
        3 lt su buğdayı haşlamak için
        4 lt sıcak su
        2 su bardağı süt
        4 su bardağı toz şeker
        Çeyrek çay kaşığı tuz
        Çeyrek çay kaşığı karabiber
        Yarım çay bardağı karanfil suyu

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        Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.
        Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.
        Çıkan sarı suyunu, süzün. Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.
        Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin. 50 dakika kadar buğdayı kaynatın.
        Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.

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        Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.15 dakika daha kaynatın.
        Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Tek tek, cam kaselere bölüştürün.
        Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

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