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Haberler Gündem 3. Sayfa Asya öldükten sonra sevgilisine tehditten hapis! - Gündem haberleri
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Asya öldükten sonra sevgilisine tehditten hapis!

Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü, arkadaşı Alican Vergül ile birlikte evine gidip kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıktan sonra bıçaklayarak öldürüp, annesini ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılaması süren Oktay Hürmet, bu olaydan bir ay önce genç kadını tehdit edip para istediği iddiasıyla hakkında açılan davada `tehdit´ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Asya öldükten sonra sevgilisine tehditten hapis! - Gündem haberleri
Asya öldükten sonra sevgilisine tehditten hapis!
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DHA

Bursa'da olay, mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet (23), arkadaşı Alican Vergül (26) ile birlikte, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün (21) evine gitti.

ASYA'YI ÖLDÜRÜP ANNESİNİ YARALADI

DHA'da yer alan habere göre Hürmet, çilingir yardımıyla kapısını açtırdığı eve girip eski sevgilisinin gelmesini bekledi. Oktay Hürmet, akşam saatlerinde eve gelen Asya´yı bıçaklayarak öldürürken, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası otomobile binip kaçan Oktay Hürmet ile arkadaşı Alican Vergül, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜ

Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde `Kasten adam öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `Adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan ise 20'şer yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın yargılanması devam ederken, Oktay Hürmet ilk duruşmada cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Alican Vergül ise yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

CİNAYET ÖNCESİ PARA İSTEYİP TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan Asya Pınar Üzümcü'nün, cinayetten 1 ay önce şubat ayında annesi İfakat Evci ile birlikte, borcu olduğu gerekçesiyle kendisinden para isteyip tehdit ettiğini öne sürdüğü Oktay Hürmet'ten şikayetçi olduğu öğrenildi. Soruşturma sonrası Oktay Hürmet hakkında Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu suçtan tutuksuz yargılanan Oktay Hürmet, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip beraatini talep etti. Duruşmada ifade veren İfakat Evci ise cinayet öncesi kızını tehdit ettiğini söylediği sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mevcut delilleri dikkate alan mahkeme heyeti, Oktay Hürmet'e `tehdit´ suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

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