ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı hazırlıkları sürüyor. ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor. Peki ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Sınava girecek olan vatandaşlar ATA AÖF sınav giriş belgesine ulaşmaya çalışıyor. Peki ATA AÖF güz dönemi vize sınavı saat kaçta? İşte Anadolu Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.
I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30
II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00
III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30
ATA AÖF SINAV YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF Güz Dönemi Vize sınav giriş belgeleri 26 Kasım'da yayınlandı. Sınav giriş belgeleri üzerinden sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum 11 Ocak 2025
II. Oturum 11 Ocak 2025
III. Oturum 12 Ocak 2025
Bütünleme Sınavı
I. Oturum 15 Şubat 2025
II. Oturum 15 Şubat 2025
III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.