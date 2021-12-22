ATA AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA