Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Kasım ayında gerçekleşecek vizeler öncesinde, sınav giriş belgesi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025-2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATA AÖF vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ara sınavlar için çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihlerini gündemine aldı. Vizelere kısa bir süre kalırken, sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...

        2

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

        22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.

        3

        Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        ATA AÖF Vize sınavları

        I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

        II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

        III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

        tarihlerinde uygulanacak.

        5

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        I.Oturum 10 Ocak 2026

        II.Oturum 10 Ocak 2026

        III.Oturum 11 Ocak 2026

        Bütünleme Sınavı

        I.Oturum 14 Şubat 2026

        II.Oturum 14 Şubat 2026

        III.Oturum 15 Şubat 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"