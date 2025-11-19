ATA AÖF vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ara sınavlar için çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihlerini gündemine aldı. Vizelere kısa bir süre kalırken, sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...