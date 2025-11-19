ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Kasım ayında gerçekleşecek vizeler öncesinde, sınav giriş belgesi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025-2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...
ATA AÖF vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ara sınavlar için çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihlerini gündemine aldı. Vizelere kısa bir süre kalırken, sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.
Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize sınavları
I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30
II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00
III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00
tarihlerinde uygulanacak.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 10 Ocak 2026
II.Oturum 10 Ocak 2026
III.Oturum 11 Ocak 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 14 Şubat 2026
II.Oturum 14 Şubat 2026
III.Oturum 15 Şubat 2026