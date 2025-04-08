ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin ilgili ders için başarı durumları harf notu olarak belirlenir. Bir dersten "AA, BA, BB, CB veya CC" harf notu alan öğrenci o dersten başarılı, "FF" harf notu alan öğrenci ise başarısız sayılır.