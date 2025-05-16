ATA AÖF sınav yerleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF sınav tarihleri...
ATA AÖF bahar dönemi final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üç oturumda, yüz yüze olarak uygulanacak, ATA AÖF vizeleri dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Final sınavları ise ortalamayı yüzde 70 etkileyecek. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF bahar dönemi final tarihi...
ATA AÖF FİNAL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
ATA AÖF sınav giriş belgesinin sınavdan bir hafta önce adayların erişimine sunulması bekleniyor.
ATA AÖF FİNALLER NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30
II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00
III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00