ATA AÖF sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

ATA AÖF sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

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26 Kasım tarihinde başlayan ATA-AÖF ara sınavları 27 Kasım tarihinde sona erdi. Yüz yüze olarak 3 oturum şeklinde uygulanan vize sınavlarının ardından gözler ATA-AÖF final tarihlerine çevrildi. Peki, "ATA AÖF sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?" İşte ATA AÖF final sınavlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...