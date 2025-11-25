ATA AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF soru ve cevapları ile ilgili araştırmalar başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara (vize) sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Peki ATA AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?