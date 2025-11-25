Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları 22-23 Kasım'da yapılan sınavlara katılan öğrencilerin gündeminde. Sınav üç oturumda gerçekleşti. Her ders için 30 dakika sınav süresi verildi. Peki ATA AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 25.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:50
        1

        ATA AÖF soru ve cevapları ile ilgili araştırmalar başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara (vize) sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Peki ATA AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

        2

        ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ATA AÖF vize sınavı oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından 'ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı' öğrencilerin erişimine açılacak. AÖF sorular ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.

        3

        ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

        ATA AÖF SORULAR VE CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

