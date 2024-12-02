ATA AÖF soruları ve cevap anahtarları yayımlandı! 2024-2025 ATA AÖF vize soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Üç oturumda ve yüz yüze yapılan sınavların ardından ATA AÖF ara (vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler ''ATA AÖF vize soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024-2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçığı görüntüleme ekranı…
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Yüz yüze düzenlenen güz dönemi ara sınavları, toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavın ardından ATA AÖF ara (vize) sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçığı görüntüleme ekranı…
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI TAMAMLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara (vize) sınavları tamamlandı.
ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze düzenlendi. Her ders için 30 dakika sınav süresi verildi.
ATA AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
ATA AÖF ara (vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 04 Aralık 2024 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edilebileceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 04 Aralık 2024 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz."
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DERS NOTUNUN BELİRLENMESİ
Ders başarı notunun hesaplanmasında; Uygulama dersleri hariç, açıköğretim programlarındaki diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 70’tir.
Uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı yüzde 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 40 olarak alınır.
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum 11 Ocak 2025
II. Oturum 11 Ocak 2025
III. Oturum 12 Ocak 2025
Bütünleme Sınavı
I. Oturum 15 Şubat 2025
II. Oturum 15 Şubat 2025
III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.