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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? ATA AÖF vize sınavları kaç soru kaç dakika? 2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

        ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 ATA AÖF vize sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları, Nisan ayında düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlar 3 oturumda yüz yüze yapılacak. Öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 08:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 08:47
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        ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ÖF) bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre ara sınavlar, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 Bahar Dönemi ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.

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        ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece ATA AÖF bahar yarıyılı ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, ATA AÖF vize sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.

        Oturum saatleri ve günü ise şu şekilde:

        I. Oturum: 05 Nisan 2025 Saat 09.30

        II. Oturum: 05 Nisan 2025 Saat 14.00

        III. Oturum: 06 Nisan 2025 Saat 09.30

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        ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Adaylar, ara sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.

        Sınav giriş belgeleri aynı zamanda ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından da alınabilmektedir.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA AÖF VİZE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

        Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

        Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.

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        ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        ATA AÖF vize sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

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        ATA AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

        Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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