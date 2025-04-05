ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ÖF) bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre ara sınavlar, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 Bahar Dönemi ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.