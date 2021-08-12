Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte ATA AÖF yaz okulu takvimi...

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır. Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

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