Ata Demirer'den yılın son iki gösterisi

Gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yılın son iki gösterisi için Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak.

Geçtiğimiz sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ve ardından tüm yaz boyunca Açıkhava sahnelerini tıklım tıklım dolduran Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu ile 2025’te de çok konuşulacak! Demirer, 12 Şubat’ta Congresium Ankara’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

REKLAM Yeni seyircileri ve 'Ata Demirer Gazinosu' bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.