"ÖĞLEN VE AKŞAM KARBONHİDRAT TÜKETMEDİM"



Ata Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.