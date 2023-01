Ata Demirer: Pandeminin böyle bir hediyesi oldu

‘Bursa Bülbülü’nün çıkış hikâyesi nedir? Ata Demirer: İlk gençlik yıllarımda yaşadığım, kendi hayatımdaki bir macerayı, bir yolculuğu kurgulayıp anlatmak istedim. Aslında çok uzun yıllar önce düşündüğüm bir hikâyeydi. O zaman ismi de farklıydı. Sonra zaman olmadı. Başka filmler yaptık, hep birlikte eğlendik, yıllar geçti. Pandemide eve kapanmak çok korkunç bir şeymiş. O ilk üç ay evden çıkamadık ya, o dönem bana geldiler. Evdeki köpek bile gezdirilmekten sıkıldı, kilo kaybetmeye başladı. “Bu böyle olmayacak” dedim. İçime döndüm, çocukluğuma, o zamanlar hayatımızda salgın gibi şeyler yoktu. “Bu hikâyeyi yazacaksam şu an yazabilirim, bir daha da yazamam” dedim. O yüzden bana pandeminin böyle bir hediyesi oldu. O zaman yazmaya karar verdim ve yazdım. Çok şükür çektik de.

O yılları; çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde yaşayanlar için 1980'ler Madonna'ydı, Michael Jackson'dı, Modern Talking'ti, Brooke Shields'ti, Rob Lowe'dı, 'Adam Olacak Çocuk'tu, 'Ayı Yogi'ydi, 'Atom Karınca'ydı, 'Voltran'dı, 'He -Man'di, Küçük Emrah'tı, Bergen'di, mahalle kültürüydü, salçalı ekmekti. Bir de erkekler için kuyruklu, kadınlar için ise permalı saçlar, vatkalı ceketler ve montlardı.

Bugün Disney +'de yayınlanmaya başlayan BKM yapımı 'Bursa Bülbülü' nün hikâyesinin başladığı yıl, filmin senaryosunu yazmakla birlikte 'Cengiz Sezen'i de canlandıran Ata Demirer 'in 14 yaşında olduğu 1986...

Hedefinden çok uzaklaşmış değilsin, 10 film demişsin, 8 olmuş. Ata Demirer: Rakamlara çok takılmamak lazımmış, biraz onu anladım. Önemli olan, unutulmaz filmler çekmek. Onu arıyoruz, o bitmeyen bir çaba. Her seferinde “Daha iyisi olur mu? Daha kalıcısı olur mu?”nun peşindeyiz. Çünkü bilinenlerin aksine filmlerin de ömürleri var. Hani “Ölümsüz Filmler” derler ya… Yok, ölürler. Zamanında ne kadar kasıp kavursa da birçok klasiğin uykuya yattığını görebilirsiniz ama yüzyıllık filmler de var, unutulmayan Charlie Chaplin filmleri gibi.. Tabii ki hepsinin bir zamanı var. Zamanı ne kadar geniş kullanan filmler yaratabilirsem o kadar mutlu olurum.

Özge Özacar, 'Bursa Bülbülü'nde lokal bir şarkıcıyken İstanbul'da assolistliğe yükselen şarkıcıları sembolize eden 'Arzu'yu canlandırdı.

"KALBİMDE ÇOK DAHA BAŞKA BİR NOKTADA"

‘Arzu’ karakteri için teklif geldiği zaman neler hissettin? Filmin seni etkileyen özellikleri neler oldu?

Özge Özacar: Biz Ata ile ilk bir araya geldiğimizde 2021’in ağustos ayıydı. BKM’de üst katta çok tatlı bir ofiste, yönetmenimiz Hakan Algül, Ata ve ben bir araya gelmiştik. Orada o ihtimali dahi konuşabilmiş olmak benim için inanılmaz bir heyecandı. Özellikle bütün sahnelerin dökümünü çıkarıp gittim. Evet, her zaman bir senaryo akışı var; diziler, filmler yapıyoruz ama senin de az önce belirttiğin gibi ömürlük olacak, kalıcı olacak, kalbimize dokunan, “Bir daha izlemek istiyorum” dedirtecek bir şey var burada. Belki birçok dönem işi vardır ama sanat ekibimiz, kostüm, saç, makyaj, görüntü ekibimiz, herkes öyle bir dünya yarattı ki… Başka bir etki oldu. Bunun bir parçası olabilmek inanılmaz. Karakter olarak baktığımızda, ‘Arzu’ çok daha mütevazı hayat yaşayan, bir aile ortamından bambaşka yerlere gelen bir karakter. Belki evinde oturup Tarık Akan resimlerine bakıp hayal kurarken bir anda hayatına giriveren bir adamla kendini başka bir realite içinde buluyor. Hem de çok kısa bir zaman diliminde. Hepimiz için rüya gibi bir masal. Ben Yeşilçam filmlerini çok seven bir genç kadınım, bir oyuncuyum. ‘Bursa Bülbülü’ benim için böyle bir deneyim. Bu sene Emel Sayın’ı canlı dinleme fırsatım oldu. Bir an “Keşke böyle bir kadını canlandırabilsem” dedim ve saliselik bir şey oldu. O kostümler, hal, tavır, aramızdaki o iletişimler, ‘Bursa Bülbülü’nün o noktada bendeki yeri sıfatlarla ifade edebileceğim bir yer değil. Kalbimde çok daha başka noktada.