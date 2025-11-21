Ata Demirer ve Dilara Alemdar'ın Paris çıkarması
Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Paris tatiline çıktı. Çift, romantik fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı
Giriş: 21.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:41
Ata Demirer, temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.
Zaman zaman sevgilisiyle olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer, son olarak Dilara Alemdar ile Paris tatiline çıktı. Çift, tatil anlarını kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ