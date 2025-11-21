Habertürk
        Haberler Magazin Ata Demirer ve Dilara Alemdar'ın Paris çıkarması - Magazin haberleri

        Ata Demirer ve Dilara Alemdar'ın Paris çıkarması

        Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Paris tatiline çıktı. Çift, romantik fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

        Giriş: 21.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:41
        Ata Demirer, temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.

        Zaman zaman sevgilisiyle olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer, son olarak Dilara Alemdar ile Paris tatiline çıktı. Çift, tatil anlarını kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ata Demirer
        #Dilara Alemdar
