Ata Demirer ve Dilara Alemdar'ın Paris çıkarması

Ata Demirer, temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu.

Zaman zaman sevgilisiyle olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer, son olarak Dilara Alemdar ile Paris tatiline çıktı. Çift, tatil anlarını kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Fotoğraflar: Instagram