        Ata Turizm (ATATR) halka arz sonuçları açıklandı! Ata Turizm kişi başına kaç TL değerinde kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı! Ata Turizm halka arzına kaç kişi katıldı, kaç lot verdi?

        Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk, halka arz sonuçları açıklandı. 'ATATR' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma 280 milyon lot dağıttı ve Ata Turizm'in 34.9'u halka açıldı. Peki, Ata Turizm halka arz sonuçları kapsamında kaç lot verdi?

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 07:12 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:12
        1

        Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz sonuçları açıklandı. 11-12-13 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirket, 11.20 TL hisse f,yatı ile 280 milyon lot dağıtımı yaptı. Peki, Ata Turizm kişi başına kaç lot verdi?

        2

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Firma 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 280 milyon lot dağıttı.

        Firma kişi başına 2.016 TL değerinde 180 lot verdi. Firmanın halka arzına 622 bin 600 kişi katıldı.

        3

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse 11,20 TL olarak belirlendi.

        4

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK FON KULLANIMI

        - Yüzde 80-90 Kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı.

        - Yüzde 10 Otel ve restoranların renovasyonu.

        - Yüzde 5-10 Taş ocağı kapasite artırımı.

        - Yüzde 5-10 İşletme sermayesi.

        5

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Konsorsiyum - Tera Yatırım Menkul Değerler A.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Şadı.

        6

        ATA TURİZM İŞLETMECİLİK DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34,9

        Halka arz büyüklüğü: 3.1 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Bist kodu: ATATR

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
