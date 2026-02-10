Ata Turizm İşletmecilik halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı yüzde 34,9 olarak açıklanan şirket, belirlenen tarihlerde halka arz kapsamında talep toplayacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen katılımcılar; Ata Turizm İşletmecilik halka arz tarihleri, kişi başına düşecek olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin bilgileri mercek altına aldı. Peki, "Ata Turizm İşletmecilik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Ata Turizm kaç lot verir, hangi bankalarda var?" İşte Ata Turizm İşletmecilik halka arz tarihleri...