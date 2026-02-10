Ata Turizm İşletmecilik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Ata Turizm kaç lot verir?
Ata Turizm halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL olarak açıklanan şirket, toplamda 280 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. Otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, madencilik ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Ata Turizm İşletmecilik, bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, Ata Turizm İşletmecilik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Ata Turizm kaç lot verir? İşte Ata Turizm İşletmecilik talep toplama tarihleri...
Ata Turizm İşletmecilik halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı yüzde 34,9 olarak açıklanan şirket, belirlenen tarihlerde halka arz kapsamında talep toplayacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen katılımcılar; Ata Turizm İşletmecilik halka arz tarihleri, kişi başına düşecek olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin bilgileri mercek altına aldı. Peki, "Ata Turizm İşletmecilik halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Ata Turizm kaç lot verir, hangi bankalarda var?" İşte Ata Turizm İşletmecilik halka arz tarihleri...
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ata Turizm İşletmecilik 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında halka arz kapsamında talep toplayacak.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI
Firma 11,20 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK KAÇ LOT VERECEK?
Firma toplamda 280 milyon lot verecek, olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).
- 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).
- 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).
- 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).
- 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).
ATA TURİZM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ata Turizm İşletmecilik katılım endeksine uygun değil.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Konsorsiyum - Tera Yatırım Menkul Değerler A.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Şadı.