Çok acı! Böyle defnedildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye’de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC’ye gitti.

GİRNE SEMALARINDA SÜZÜLDÜ

İHA'daki habere göre Türkiye’nin Kuzey Irak'ta Pençe Harekâtı'nda ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri Girne semalarında boy gösterdi. 3 taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak.