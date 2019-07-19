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HaberlerGündem‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında! - Haberler

Son dakika... ‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında!

İHA

Türkiye’nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü. Ataklar Kıbrıs Türkleri tarafından ilgiyle izlendi

Ataklar KKTC semalarında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye’de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC’ye gitti.

GİRNE SEMALARINDA SÜZÜLDÜ

İHA'daki habere göre Türkiye’nin Kuzey Irak'ta Pençe Harekâtı'nda ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri Girne semalarında boy gösterdi. 3 taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak.

 

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