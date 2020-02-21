Atakan, kristal ve indigo çocuk mu? Atakan Kayalar kimdir? soruları sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından gündeme geldi. Atakan'ın felsefeyle olan yoğun ilgisi ve nihilizmi açıklaması dikkatleri çekerken, okuduğunu söylediği filozofların kitaplarıyla hal ve tavırlarıyla da bir anda "kristal ve indigo çocuk" iddiaları ortaya çıktı. Atakan Kayalar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

FİLOZOF ATAKAN'IN ANNESİ: ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.

İŞTE ATAKAN'IN OKUDUĞU KİTAPLAR

Yaşıtlarına oranla okuduğu kitaplarla ve felsefe üzerine yaptığı sohbetle kendine hayran bırakan Atakan, Jean-Jacques Rousseau'nun 'Toplum Sözleşmesi', Platon'un 'Devlet', Benedictus Spinoza'nın 'Etika', Richard Dawkins'in 'Yeryüzündeki En Büyük Gösteri', 'Tanrı Yanılgısı', 'Gen Bencildir' isimli kitaplarını okuduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK'TAN ATAKAN İÇİN UYARI VE SÖZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuduğu kitaplarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın ailesinin çağrısına yanıt vererek, "Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz" dedi.

ATAKAN KRİSTAL ÇOCUK MU?

Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğu iddiaları da bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Kristal çocuk, İndigo çocukların ileri seviyesi olarak tanımlanıyor. Atakan Kayalar için de kristal çocuk ifadesi kullanılıyor. Ancak bu tanım iddiadan öteye geçemiyor.

İNDİGO ÇOCUK NEDİR?

İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklar olarak tanımlanıyor. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.

Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.