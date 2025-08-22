Habertürk
        Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam

        Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam

        Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu

        Giriş: 22.08.2025 - 16:55 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:23
        "Güle güle babam"
        Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

        Babasının fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.

        Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Oyuncu, babasının cenazesinin yarın öğle namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

        #Atakan Özkaya
