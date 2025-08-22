Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam
Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu
Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Babasının fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.
Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Oyuncu, babasının cenazesinin yarın öğle namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.