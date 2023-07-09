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        Atakaş Hatayspor: 1 - Hull City: 1 MAÇ SONUCU

        Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 22:40
        Hatayspor ve Hull yenişemedi
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        Yaşanan deprem felaketinden sonra Hatayspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun forması santra noktasında uzun süre serili kaldı. Taraftarın yoğun ilgi göstermediği maçın ilk yarısı 0-0 golsüzlükle sona erdi.

        İkinci yarıya Hull City, 11’deki tüm futbolcuları değiştirerek maça başladı. İkinci yarının 68. dakikasında Will Jarvis’in attığı golle Hull City 1-0 öne geçti. Hatayspor 84. dakikada Ünal Durmuşhan’ın gelişen kontratakta bulduğu golle maçı eşitliğe taşıdı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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