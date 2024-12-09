Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 6. Hafta
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. 5 maç sonunda topladığı 6 puanla 24. sırada yer alan İspanyol devi, Atalanta deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. 11 puanla 5. sırada bulanan İtalyan ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken tüm gözler Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta maçında Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 6 puan toplayan İspanyol devi, 24. sırada yer alıyor. 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalyan ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Geri sayım sürerken gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de. Peki, Atalanta - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…
ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta - Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta - Real Madrid maçı Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
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https://www.tabii.com/tr
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler 1 gol atmıştı.
89 dakika oyunda kalan milli oyuncumuz, bu sezon Real Madrid forması ile ilk gol sevinci mutluluğu yaşamıştı. Atalanta deplasmanında Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD KAZANMAK ZORUNDA!
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Real Madrid, 6 puanla 24. sırada bulunuyor.
Eflatun-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarını kazanarak son 16 turuna kalmak istiyor.
10 ARALIK SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)
20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere) TRT Spor
23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere) TRT Spor
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)
23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)
23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)