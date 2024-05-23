Atalanta, UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı

GASPERİNİ, AVRUPA'DAKİ BAŞARISINI KUPAYLA TAÇLANDIRDI

2016 yılında takımın başına geçen ve Atalanta ile 8 sezonun 6'sında Avrupa futbolunda boy gösteren Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kulvardaki başarılı performansını kupayla taçlandırdı.

İtalya'da iki kez sezonun teknik direktörü seçilen 66 yaşındaki Gasperini, mavi-siyahlı takımla daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Gasperini, kariyerinin ilk Avrupa kupası finalini kazanan en yaşlı teknik direktör olurken, Maurizio Sarri'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci İtalyan teknik adam oldu.