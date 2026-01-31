Habertürk
        Resmi Gazete'nin 31 Ocak tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atanırken, 13 ilin müftüsü değişti. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 31 Ocak 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararla 13 ilin müftüsü değişti. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 31 Ocak 2026 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

        Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu'nun ataması yapıldı.

        Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve

        Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

        - Bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları

        Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevinden alınırken, yerine Yozgat İI Müdürü Arif Topal getirildi.

        Bakanlığın, Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İI Müdürlüğüne ise Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ İI Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

        Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Müfettişler'den Soner Uluay ve Zülküf

        Temin atandı.

        Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur getirildi.

        Kararla, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin'in ataması yapıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda il müftülüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

        "Amasya İl Müftülüğüne Muş İI Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İI Müftülüğüne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İI Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müfülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Adıyaman İI Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İI Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu."

        31 OCAK RESMİ GAZETE YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 10928)

        –– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun Adının İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10929)

        –– Konya İli, Taşkent ve Hadim İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, “Afşar Bağbaşı Terfili İsale Hattı Projesi”nin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10930)

        –– Rize İli, Merkez İlçesi, Pekmezli Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Ada ve Parsel Numarası Gösterilen Taşınmazların, Çocuk Evi İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10931)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

        YÖNETMELİKLER

        –– Kur’an Kursları Yönetmeliği

        –– Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik

        –– Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

        –– Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

        –– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 57)

        –– Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ (No: 2025/33)

        –– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/5)

        –– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/6)

        –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/7)

        –– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/01/2026 Tarihli ve 14271, 14272, 14273, 14274, 14275, 14276, 14277, 14278 ve 14279 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

