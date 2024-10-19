Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan, bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları ile büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 19.10.2024 - 00:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:50 facebook

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