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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan, bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları ile büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 00:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:50
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        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

        Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

        Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin getirildi.

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        Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.

        Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.

        Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

        BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

        Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende ve Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin'in ataması yapıldı.

        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Resmi Gazete
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