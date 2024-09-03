Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek

İstanbul'un Ataşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantılarının ilk gerçekleştirildi. İki aylık bir aradan sonra düzenlenen ilk oturumu yöneten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

Konuşmasına depreme karşı hazırlık çalışmalarıyla başlayan Başkan Adıgüzel, "Depremle mücadele edemeyiz ancak depreme karşı hazırlıklı olabiliriz. Bu çerçevede İstanbul Valiliği, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 28 başlıkta analizlerimizi tamamladık, Ataşehir'in tüm mahalleleriyle ilgili olarak analizler yaptık. Deprem anında hangi yolların kapanacağından, nerelerde yangın riskinin oluşacağına kadar bütünlüklü bir analizi ortaya koyduk" dedi.

TÜM MAHALLELERE KONTEYNER

Şu anda üç mahallede bulunan arama kurtarma ekipmanlarını içeren konteynerlerden tüm mahallelere yerleştirmeyi planladıklarını anlatan Başkan Adıgüzel, "Güçlü bir Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Türkiye'nin neresinde bir afet olayı yaşansa Ataşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri hemen harekete geçiyor" dedi.

"PLANLAR İBB'DE ASKIYA ÇIKMIŞ DURUMDA"

Mahallelerin imar planlarına değinen Başkan Adıgüzel, "Bu konuda gündemimiz çok yoğun. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerimizin 1/5000 ölçekli imar planları şu an İBB'de askıya çıkmış durumda. Biz de, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ataşehir Sivil Toplum Merkezimizde danışma masaları oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor" diye konuştu.