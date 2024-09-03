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        Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek: Kırtasiye ve beslenme

        İstanbul'un Ataşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının birinci birleşimine başkanlık eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçedeki depreme karşı hazırlık, imar planları ve yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Adıgüzel, ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacaklarını kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:05
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        Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek
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        İstanbul'un Ataşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantılarının ilk gerçekleştirildi. İki aylık bir aradan sonra düzenlenen ilk oturumu yöneten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

        "28 BAŞLIKTA ANALİZLERİMİZİ YAPTIK"

        Konuşmasına depreme karşı hazırlık çalışmalarıyla başlayan Başkan Adıgüzel, "Depremle mücadele edemeyiz ancak depreme karşı hazırlıklı olabiliriz. Bu çerçevede İstanbul Valiliği, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 28 başlıkta analizlerimizi tamamladık, Ataşehir'in tüm mahalleleriyle ilgili olarak analizler yaptık. Deprem anında hangi yolların kapanacağından, nerelerde yangın riskinin oluşacağına kadar bütünlüklü bir analizi ortaya koyduk" dedi.

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        TÜM MAHALLELERE KONTEYNER

        Şu anda üç mahallede bulunan arama kurtarma ekipmanlarını içeren konteynerlerden tüm mahallelere yerleştirmeyi planladıklarını anlatan Başkan Adıgüzel, "Güçlü bir Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Türkiye'nin neresinde bir afet olayı yaşansa Ataşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri hemen harekete geçiyor" dedi.

        "PLANLAR İBB'DE ASKIYA ÇIKMIŞ DURUMDA"

        Mahallelerin imar planlarına değinen Başkan Adıgüzel, "Bu konuda gündemimiz çok yoğun. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerimizin 1/5000 ölçekli imar planları şu an İBB'de askıya çıkmış durumda. Biz de, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ataşehir Sivil Toplum Merkezimizde danışma masaları oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor" diye konuştu.

        "BESLENME DESTEĞİ VERMEK İSTİYORUZ"

        Ataşehir Belediyesi olarak ellerinden geldiğince okullardaki yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Adıgüzel, "Okulların boya ihtiyaçlarının giderilmesine destek oluyoruz. Ayrıca okullarda temizlik çalışmaları başlattık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için kırtasiye desteklerimiz olacak. Bunu şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor olacağız. Aynı zamanda bir hazırlığımız daha var, ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın daha iyi beslenebilmeleri ve gelişimlerine katkı sağlamak için onlara bir beslenme desteği vermek istiyoruz. Annelerin, çocuklarının çantasına beslenme koyamadıkları için mahcubiyet yaşamalarını istemiyoruz. Her anne, 'çocuğumun beslenmesi hazır, Ataşehir Belediyesi burada bizi unutmadı' diyebilsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "BİRBİRİMİZE SAYGIYLA YAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

        1 Eylül Dünya Barış Günü’ne yönelik mesaj veren Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

        "Başta Filistin halkı olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun savaşlardan zarar gören tüm halkların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Dünyanın neresinde bir savaş ve çatışma varsa biz bunun sonuna kadar karşısındayız. Ancak savaş ve çatışmaların durmasıyla barış hemen hayata geçmiyor. Barışın hayata geçebilmesi için birbirimize saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Birbirimizin farklılıklarını kabul edip, sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle ve eşitlikle davranırsak, barışı bir yaşam biçimi haline getirmiş oluruz. Bir toplumun huzurunun temeli barıştır. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak gerek çevreyle ilgili olsun, gerek sosyal veya kültürel konularla ilgili olsun, yaptığımız projelerde ülkemizde barışa ve kardeşliğe katkı sağlayacak adımlar atmaya çalışıyoruz."

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