DHA

Ataşehir D-100 Karayolu'nda park halindeki bir aracın üstündeki 'Örümcek Adam' kostümlü bir kişiyi ve etrafında trafik polislerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA'nın haberine göre o anları cep telefonu kamerasıyla çeken Ferruh Özkan isimli bir sürücü ile 'Örümcek Adam' arasında insanları gülümseten diyalog yaşandı.

'Ne haber Spiderman?' diyen Özkan'a, Örümcek Adam, 'Selamün Aleyküm' diye cevap verdi.

Yaşananları anlatan Ferruh Özkan, "Ben çekmeye başladım ama uzaktan ben onu manken heykel zannettim. Yakınına gelince oğlum 'Baba hareket ediyor bu' dedi. Dikkat ettik, baktık, hakikaten hareket ediyor. Ondan sonra 'Ne haber Spiderman' deyince dönüp 'Selamün Aleyküm' dedi. Demek canlıymış bu dedik. Trafik olduğu için duramıyorsun, polis çevirmiş ceza yazıyordu muhakkak. Ne olduğunu anlayamadan geçtik. Durma imkanımız olsa çok çekerdik" dedi.

Öte yandan, "Örümcek Adam" kostümüyle gösteri yapan Burak Soylu, sosyal medya üzerinden, gösterinin izin alınarak yapıldığını açıkladı.