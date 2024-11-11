Ataşehir'de okullara su arıtma cihazları

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye, ilçede bulunan iki devlet okuluna su arıtma cihazları yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerleştirilen arıtma cihazları ile, okullarda kullanılan sular arıtılarak öğrencilere güvenli, sağlıklı su temini sağlanacak. Talep halinde ilçedeki diğer okullara da su arıtma cihazlarının kurulumu yapılacak.

Okullara su arıtma cihazları yerleştirilmesiyle ilgili açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için önemli projelere imza atıyoruz. İlçemizde talep eden okullarımıza su arıtma cihazları yerleştirerek, öğrencilerimizin temiz ve güvenli suya erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Verilen bu destekle ilk etapta iki okulumuza bu arıtma cihazlarını yerleştirdik ve ihtiyaç duyan diğer okullara da talep doğrultusunda yerleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

"BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN ESİNLENDİK"

Projenin ilk örneğini hayata geçiren Beyoğlu Belediyesi'nden esinlendiklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Okullarda öğrencilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için böyle bir projeyi başlattık. Beyoğlu Belediyesi'nin başarılı uygulamasından esinlendik ve ilçemizde de bu projeyi genişletmeyi hedefliyoruz. Böyle güzel örnekleri Ataşehirimizde de hayata geçirmek bizim için büyük mutluluk. Beyoğlu Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı İnan Güney'e ilham veren örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

HAFTANIN 5 GÜNÜ 65 BİN ADET BESLENME PAKETİ

Eğitim alanında hayata geçirdiği desteklerle öğrencilerin yanında olmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, kısa bir süre önce de lansmanı gerçekleştirilen Beslenme Paketi Desteği ile 1500 öğrenciye haftanın 5 günü olmak üzere 65 bin adet beslenme paketi ulaştırıyor.