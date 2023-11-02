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        Haberler Televizyon Atatürk Filmi vizyona giriyor! Aras Bulut İynemli'nin Atatürk Filmi ne zaman vizyona girecek?

        Atatürk Filmi vizyona giriyor! Aras Bulut İynemli'nin Atatürk Filmi ne zaman vizyona girecek?

        Atatürk Filmi vizyona giriyor. Sanatseverler tarafından heyecanla beklenen film, Disney Plus'ın yayın planını iptal etmesiyle de gündeme gelmişti. 29 Ekim akşamı da filmin bir bölümü televizyonda ekrana gelmişti. Peki, Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? İşte Aras Bulut İynemli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk Filmi vizyon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:44
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        Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? Disney Plus'ta yayını programı iptal edilerek bir anda gündemde ilk sıralara yerleşen Atatürk Filmi sanatseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Ekim akşam filmin bir bölümü televizyonda yayınlandı. Peki, Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? İşte merak edilen vizyon tarihi...

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        ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        Atatürk filmi 3 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime girilecek.

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        ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

        Songül Öden - Zübeyde Hanım

        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

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        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

        5

        Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

        Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

        Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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