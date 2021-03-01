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HaberlerGündemYOK BÖYLE SEVGİ! Son dakika: Balık tutmaya gitti yerdeki Atatürk büstünü temizleyip evine getirdi!
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Atatürk sevgisi!

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Murat Koç, kanyonda kayalıklar arasında sıkışan Atatürk büstünü çıkarıp, evin girişine yaptığı sütunun üzerine koydu. Atatürk büstü olduğunu fark edince yüreğinin dayanamadığını belirten Murat Koç, ''Balık tutarken su seviyesinin azaldığı bölümdeki kayalıklar arasında bir cisim olduğunu gördüm. Sonra Atatürk büstü olduğunu fark edince oradan çıkartıp, arkadaşların da yardımıyla taşıyıp eve getirdim. Evde koyacak yer yoktu. Kardeşimle birlikte bahçe girişine betondan bir sütun yapıp üzerine koyduk'' dedi

YOK BÖYLE SEVGİ! Son dakika: Balık tutmaya gitti yerdeki Atatürk büstünü temizleyip evine getirdi!
DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinin Kazancı beldesine bağlı Türbeseki Mahallesi'nde yaşayan Murat Koç (37),arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için Nadire Kanyonu´na gitti. Balık tuttuğu sırada kanyondaki su seviyesi azaldığı için kayalıkların arasında bir cisim fark etti.

BÜSTÜ TEMİZLEYİP EVİNE GETİRDİ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşıp, baktığında Atatürk büstü olduğunu görünce, güçlükle büstü bulunduğu yerden çıkarttı.

Temizledikten sonra arkadaşlarının yardımıyla evine getirdi. Ardından kardeşi Berat Koç ile birlikte evin bahçe girişine betondan sütün yapıp üstüne koydu.

"YÜREĞİM EL VERMEDİ"

Yaşananları anlatan Murat Koç, şunları söyledi: ''Cuma günü Nadire Kanyonu'na balık avlamaya gittik. Kanyon, buradan 20 kilometre uzaklıkta. Balık tutarken bir cisim olduğunu fark ettim. Sonra onun Atatürk büstü olduğunu anladım.

Orada öyle durmasına yüreğim el vermedi. Oradan arkadaşlarla çıkardık. Yaklaşık 30-35 kilo ağırlığında. Arkadaşların yardımıyla 1.5 kilometre kadar taşıdık. Ardından eve getirdim. Evin girişine yüksek bir sütün yapıp üstüne koyduk.''

"ONU DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Kardeşi Berat Koç, ''Ağabeyim balık tutmaya gitmişti. Atatürk büstü bulduğunu söyledi. Yüksek bir yere koymak için betondan kolon yaptık. Onu daha da güzelleştireceğiz'' dedi. Murat Koç´un kızı Cemre Koç da büstün yanında şiir okudu.

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