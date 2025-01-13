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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk'ün annesine hakaret eden zanlı yakalandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Atatürk'ün annesine hakaret eden, dini değerleri aşağılayan zanlı yakalandı!

        İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen K.B.D. isimli kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:46
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        Atatürk'ün annesine hakaret eden zanlı yakalandı!
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        İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

        ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        AA'da yer alan habere göre yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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