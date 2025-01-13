Atatürk'ün annesine hakaret eden zanlı yakalandı!

Atatürk'ün annesine hakaret eden, dini değerleri aşağılayan zanlı yakalandı!
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen K.B.D. isimli kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.
ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
AA'da yer alan habere göre yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.