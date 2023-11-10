Atatürk’ün en sevdiği yemek etsiz kuru fasulye, kendisinin tabiriyle ‘yağlı fasulye’ idi. Hatta öyle severdi ki konakta mutlaka kuru fasulye bulunurdu. Atatürk, fasulyenin yanında pilav yerdi. Ulu Önder’in ekmek ile arası yoktu. Pilav yoksa öğünlerle birlikte iki dilim ekmek yemek ona kafi geliyordu.

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ARA ÖĞÜNLERDE AYRAN İÇERDİ

Annesi Zübeyde Hanım’ın elinden çıkmış olan Selanik usulü ıspanaklı börek, Cumhuriyetimizin kurucusunun çocukluğundan kalma en özel lezzetlerdendi. Öğünlerinde ayrana sık sık yer veren Atatürk, böreğin yanında ayran içmeyi çok severdi. Hatta kahvaltının ve yemeklerin yanı sıra, ikindi vakitlerinde de bir kase ayran içerdi.

Atatürk’ün, akşam yemekleri ise daha kalabalık geçerdi. Davetlilerle beraber yemek yerken ülke meselelerini konuşmayı seven Atatürk’ün akşam yemekleri oldukça uzun sürerdi. Akşam yemeklerinde ise bamya ve karnıyarık sıklıkla tüketilirdi.

Bunun yanında kavun, kavrulmuş tuzlu leblebi ve fıstık Atatürk'ün bir şeyler atıştırmak istediğinde ilk tercihleriydi.

Akşam yemeğinden sonra gece geç saatlere kadar çalışan, kitap okuyan Atatürk, bu sırada karnı acıktığında yumurta tüketirdi. Tatlıyla pek arası olmadığı bilinen Atatürk’ün ara sıra gül reçeli yediği söyleniyor.