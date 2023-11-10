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Saat dokuzu beş geçe

Atam Dolmabahçe'de

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben atama doymadım

Doysun kara topraklar

Müze müzeye bakar

Müzede atam yatar

Atamın çocukları

Atama selam çakar

Hepimizin öğrendiği ilk şiir, "Saat 9'u 5 Geçe' değil midir?

Sanıyorum öyledir.

Atatürk'ü anma töreleri sırasında okunan bu anonim şiir, 10 Kasım ile özdeşleşti.

"Saat 9'u 5 Geçe", geçmişte olduğu gibi Atatürk'ü anma törenlerinde okunan şiirlenden biri.

Bu şiir gibi, binlerce şiir yazıldı. Adına bu kadar çok şiir yazılan bir lider yok.

Atatürk, ölümü Türkiye'yi derinden sarsarken vefat haberi ilk haber olarak Japonya'dan ABD'ye kadar birçok ülkenin gazetelerinde manşet oldu.