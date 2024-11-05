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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Atatürk'ün sevdiği şarkılar CRR'de

        Atatürk'ün sevdiği şarkılar CRR'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 9 Kasım Cumartesi akşamı CRR Türk Müziği Topluluğu, Ata'nın Sevdiği Şarkılar başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 00:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:08
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        Atatürk'ün sevdiği şarkılar CRR'de
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        CRR Türk Müziği Topluluğu, 9 Kasım'da Ata’nın Sevdiği Şarkılar başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Hakan Talu’nun yönetiminde gerçekleşecek konserde genç sanatçılar Işıl Meriç Ayata ve Ayşe Ebru Şahinbaş misafir solist olarak yer alacak.

        Ayşe Ebru Şahinbaş
        Ayşe Ebru Şahinbaş

        Türkolog Reyhan Çınar’ın okuyacağı metinler eşliğinde, Atatürk’ün müzikle olan derin bağını yansıtan seçkin eserler koro ve solo olarak icra edilecek. Atatürk’ün müzik zevkini yansıtan konser repertuvarında, Ata’nın Beyaz Tren’de dinlediği taş plaklardan eserler de yer alıyor.

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        Işıl Meriç Ayata
        Işıl Meriç Ayata

        Konser programında, Hicazkâr makamında Mani Oluyor Takrire Hicabım, Hüzzam makamında Aşkınla Sürünsem Yine Aşkınla Delirsem, Uşşak makamında Cana Rakibi Handan Edersin gibi eserlerin yanı sıra, Nikriz makamında bir saz semaisi de yer alacak. Ayrıca, Şahane Gözler, Allı Yemeni ve Bülbülüm Altın Kafeste gibi sevilen türküler de dinleyicilerle buluşacak.

        CRR Türk Müziği Topluluğu, Safiye Ayla, Deniz Kızı Eftalya, Müzeyyen Senar, Refik Fersan, Yorgo Bacanos ve Tamburacı Osman Pehlivan gibi müzisyenlerin gerçekleştirdiği konserlerden ilham alarak oluşturduğu repertuvara; Atatürk’ün 1935’ten vefatına kadar Beyaz Tren’de kullandığı taş plaklardan seçilen eserleri de dahil etti.

        Hakan Talu
        Hakan Talu

        “ATATÜRK VE MÜZİK” KONULU ÖZEL SÖYLEŞİ

        Konser öncesi, Prof. Dr. Namık Sinan Turan ve Prof. Dr. Bilen Işıktaş tarafından “Atatürk ve Müzik” konulu özel bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu söyleşi, Atatürk’ün müzikle olan ilişkisini derinlemesine inceleme fırsatı sunacak. Söyleşi saat 18.30’da başlayacak. Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satılacak

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Atatürk
        #şarkı
        #Işıl Meriç Ayata
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