'Ateşin Sanatı' İstanbul’u sarıyor!

Türk sanatının etkisi, özellikle cam ve seramik alanında Macaristan’da somut kültür üzerinde derin bir iz bırakmıştır.

Bu coğrafyaya ait tasarımlar, basit seramik kapların yanı sıra, halk sanatında motifleri hâlâ mevcut olan zengin bezemeli kaplarda da görülebilir.

Yüzyıllar boyunca bu zengin kültürel miras, Macar zanaatının belirleyici bir unsuru haline gelmiş, hem Macar hem de Türk kültürünün eşsiz unsurlarını yansıtan bir miras oluşturmuştur.

Macaristan’ın dünyaca ünlü Herendi ve Zsolnay porselen fabrikaları, Mór Wosinsky Müzesi, Bohus-Lugossy Vakfı ve Uluslararası Seramik Stüdyosu gibi prestijli koleksiyonlardan derlenen eserler 'Ateşin Sanatı' sergisiyle Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne taşınıyor.