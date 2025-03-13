Athletic Bilbao- Roma maçına sayılı saatler kaldı. Stadio Olimpico'da oynanan ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. İspanyol ekibi her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Athletic Bilbao'nun Avrupa macerası sona erecek. Peki, Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Athletic Bilbao- Roma rövanş maçı yayıncı kuruluşu...