Her fırsatta çocukları ile birlikte vakit geçiren ve babalığı konusunda futbolculuğu kadar taktir edilen başarılı futbolcu, gün boyu oğulları ile ilgilendi ve onlar ne isterse onu yaptı.

Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve alışveriş merkezinde dolaşan baba oğul alışverişin yanı sıra çocuk eğlence merkezine de uğrayarak doyasıya eğlendiler.

Eğlence sonrası Atiba ve küçük oğlu bir restoranda birlikte yemek yediler. Yemeğin ardından alışveriş merkezine gelen eşinin arabasına binen tecrübeli futbolcu alışveriş merkezinden ayrıldı.