Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor'un konuğu Kayserispor'du.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

59. dakikada Şamil Çinaz'ın savunma arkasına attığı topa ayak koyan Deniz Türüç'ün vuruşu, savunmaya da çarpıp filelerle buluştu: 0-1.

Kalan dakikalarda Konya'nın beraberlik için çabası sonuç vermezken 3 puan Kayserispor'un oldu. Konya'nın 7 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Kayseri'nin yenilmezlik serisi ise 9 maça çıktı.